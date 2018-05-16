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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

В Пугачево началась эвакуация военного городка

16:38, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
16:38, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар
Фото: susanin.news
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На месте пожара работает 28 единиц техники. Движение транспорта по прилегающей трассе и железной дороге остановлено.

 Пугачево. Удмуртия. Эвакуацию военного городка начали в Пугачево. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в селе произошло в 14:55, что, предположительно, вызвало детонацию боеприпасов. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, взрывы происходят несколько раз в минуту.

На месте пожара работает 28 единиц техники. Отметим, что там нет жилых и социальных объектов.

«Ситуация под контролем.  В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе», - написал Бречалов.

16:38, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
1219
0
#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар

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