В Пугачево началась эвакуация военного городка

На месте пожара работает 28 единиц техники. Движение транспорта по прилегающей трассе и железной дороге остановлено.

Пугачево. Удмуртия. Эвакуацию военного городка начали в Пугачево. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в селе произошло в 14:55, что, предположительно, вызвало детонацию боеприпасов. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, взрывы происходят несколько раз в минуту.

На месте пожара работает 28 единиц техники. Отметим, что там нет жилых и социальных объектов.

«Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе», - написал Бречалов.