Пилот Falcon 10: самолет не рухнул, а был посажен на вершину горы в Афганистане

Москва. Выживших при жесткой посадке в Афганистане частного самолета Falcon 10 четверых россиян доставили в Москву. Они изложили свою версию обстоятельств инцидента, пишет Лента.ру.

В частности, летчик Аркадий Грачев заявил, что бизнес-джет не упал, а был посажен на вершину горы высотой порядка 4 тыс. метров. Причиной снижения самолета второй пилот Дмитрий Беляков назвал проблемы с подачей топлива: возможно, они начались из-за чрезмерного охлаждения баков, предполагает авиатор.

Около полутора суток выжившие провели в самолете. Чтобы согреться, приходилось жечь вещи, вплоть до шнурков от обуви. Тем временем фельдшер Алексей Сывороткин сумел дойти до ближайшей деревни и попросить о помощи. Местные жители помогли пострадавшим добраться до жилья. Идти пришлось 5 часов по глубокому снегу.

При этом Аркадий Грачев не подтвердил информацию о пропавших из самолета 1,2 млн долларов (около 106 млн рублей). По его словам, на руках у выживших были лишь небольшие суммы личных денег, часть из них они отдали жителям деревни в благодарность за помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор провинции Бадахшан назначил комиссию по расследованию пропажи денег из самолета.

Бизнес-джет Falcon 10 с россиянами совершил жесткую посадку в горах Афганистана 20 января. На борту находились два пилота, два медика, а также пассажиры – чета бизнесменов из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В связи с болезнью женщину перевозили из Таиланда в Россию. При падении Евсюковы погибли, остальные люди на борту выжили.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.