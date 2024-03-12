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В рухнувшем в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек

16:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В рухнувшем в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек
16:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
305
0
#Иваново\n#самолет\n#авария\n#Минобороны\n#военные\n#авиация\n#крушение самолета
Фото: pxhere.com
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По данным Минобороны, самолет упал при взлете.

Иваново. Ивановская область. Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России, пишет Лента.ру.

По данным ведомства, авария произошла около 13.00 МСК во время планового полета, когда Ил-76 набирал высоту. Причиной мог послужить пожар в одном из двигателей. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. На место происшествия отправилась комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Власти региона уточнили, что разрушений на земле нет, пожар потушен. О судьбе экипажа и пассажиров официальной информации пока не поступало.

16:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
305
0
#Иваново\n#самолет\n#авария\n#Минобороны\n#военные\n#авиация\n#крушение самолета