Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» начали сносить в Кемерово

Осенью на месте торгового центра откроется сквер.

Кемерово. Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» начали сносить в столице Кемеровской области. На первом этапе рабочие демонтируют семь близлежащих зданий, сообщает Интерфакс.

Затем компания-подрядчик снесет основную 4-этажную коробку бывшей мебельной фабрики, ставшей торговым центром. Так, пояснили агентству рабочие, демонтаж пройдет наиболее безопасно.

На данный момент рабочие снимают облицовку с двухэтажного здания, где раньше находилась сауна и автомойка. После этого они демонтируют железобетонные перекрытия, колонны, ригеля и балки.

Осенью на месте сгоревшего торгового центра откроется сквер. Предполагается, что кемеровчане смогут посетить его уже 1 сентября, рассказал врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Трагедия в столице Кемеровской области произошла в конце марта 2018 года. Тогда пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек. Позднее Следственный комитет России уточнил число погибших. По окончательным данным, ушли из жизни 60 кемеровчан.

Напомним, огонь в торговом центре вспыхнул на четвертом этаже, а потушить его смогли спустя 14 часов. Предполагается, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Во время расследования суд арестовал управляющую, технического директора, охранника кемеровского торгового центра и одного из командиров пожарного звена.

В связи с трагедией 28 марта в России объявили днем национального траура. Слова соболезнований родным и близким высказали жители Белоруссии и Нью-Йорка. При этом сами кемеровчане предложили областным властям создать на месте «Зимней вишни» памятную рощу.