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Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» начали сносить в Кемерово

12:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
12:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
254
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#снос\n#трагедия\n#торговый центр\n#Кемерово\n#пожар
Фото: sledcom.ru
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Осенью на месте торгового центра откроется сквер.

Кемерово. Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» начали сносить в столице Кемеровской области.  На первом этапе рабочие демонтируют семь близлежащих зданий, сообщает Интерфакс.  

Затем компания-подрядчик снесет основную 4-этажную коробку бывшей мебельной фабрики, ставшей торговым центром. Так, пояснили агентству рабочие, демонтаж пройдет наиболее безопасно.  

На данный момент рабочие снимают облицовку с двухэтажного здания, где раньше находилась сауна и автомойка. После этого они демонтируют железобетонные перекрытия, колонны, ригеля и балки.  

Осенью на месте сгоревшего торгового центра откроется сквер. Предполагается, что кемеровчане смогут посетить его уже 1 сентября, рассказал врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.   

Трагедия в столице Кемеровской области произошла в конце марта 2018 года. Тогда пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек. Позднее Следственный комитет России уточнил число погибших. По окончательным данным, ушли из жизни 60 кемеровчан.  

Напомним, огонь в торговом центре вспыхнул на четвертом этаже, а потушить его смогли спустя 14 часов. Предполагается, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Во время расследования суд арестовал управляющую, технического директора, охранника кемеровского торгового центра и одного из командиров пожарного звена.  

В связи с трагедией 28 марта в России объявили днем национального траура. Слова соболезнований родным и близким высказали жители Белоруссии и Нью-Йорка. При этом сами кемеровчане предложили областным властям создать на месте «Зимней вишни» памятную рощу.

12:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
254
0
#снос\n#трагедия\n#торговый центр\n#Кемерово\n#пожар

 

 

 


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