Тела женщины и ребенка нашли после удара ВСУ в поселке Климово на Брянщине

Климово. Брянская область. После артиллерийского удара украинских военных по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил днем 9 апреля глава региона Александр Богомаз, передает RT.

По его словам, обстрелу подверглась центральная часть населенного пункта. Пострадали еще трое мирных граждан, им помогают медики, добавил губернатор

Кроме того, загорелся жилой дом, повреждения получили несколько автомобилей. В поселке работают оперативные и экстренные службы.