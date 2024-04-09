Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Тела женщины и ребенка нашли после удара ВСУ в поселке Климово на Брянщине

17:31, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тела женщины и ребенка нашли после удара ВСУ в поселке Климово на Брянщине
17:31, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Украина\n#Россия\n#граница\n#Брянская область\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
81
0

Снаряды разорвались в самом центре населенного пункта.

Климово. Брянская область. После артиллерийского удара украинских военных по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил днем 9 апреля глава региона Александр Богомаз, передает RT.

По его словам, обстрелу подверглась центральная часть населенного пункта. Пострадали еще трое мирных граждан, им помогают медики, добавил губернатор 

Кроме того, загорелся жилой дом, повреждения получили несколько автомобилей. В поселке работают оперативные и экстренные службы.

17:31, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Украина\n#Россия\n#граница\n#Брянская область\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#СВО\n#спецоперация