При крушении парома в Мозамбике утонули более 90 человек

Нампула. Мозамбик. Использовавшееся в качестве парома рыболовное судно пошло ко дну у берегов Мозамбика. В результате погиб 91 из 130 находившихся на борту человек, передает «МИР 24» со ссылкой на AFP.

Сообщается, что во время плавания среди пассажиров распространились слухи о том, что на судне есть больные холерой. Началась паника, часть людей выпрыгнула в воду, пытаясь добраться до суши вплавь. При этом перегруженное судно перевернулось. Спасатели извлекли из воды пятерых, большинство остальных пассажиров, среди которых были и дети, погибли.

Точные причины крушения установит следствие, но уже сейчас представители властей отмечают, что судно было непригодно для пассажирских перевозок.