Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

При крушении парома в Мозамбике утонули более 90 человек

13:02, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При крушении парома в Мозамбике утонули более 90 человек
13:02, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Африка\n#Мозамбик\n#море\n#гибель людей\n#трагедия\n#кораблекрушение
Фото: pxhere.com
57
0

На борту возникла паника из-за слухов о холере.

Нампула. Мозамбик. Использовавшееся в качестве парома рыболовное судно пошло ко дну у берегов Мозамбика. В результате погиб 91 из 130 находившихся на борту человек, передает «МИР 24» со ссылкой на AFP.

Сообщается, что во время плавания среди пассажиров распространились слухи о том, что на судне есть больные холерой. Началась паника, часть людей выпрыгнула в воду, пытаясь добраться до суши вплавь. При этом перегруженное судно перевернулось. Спасатели извлекли из воды пятерых, большинство остальных пассажиров, среди которых были и дети, погибли.

Точные причины крушения установит следствие, но уже сейчас представители властей отмечают, что судно было непригодно для пассажирских перевозок.

13:02, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Африка\n#Мозамбик\n#море\n#гибель людей\n#трагедия\n#кораблекрушение