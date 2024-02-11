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Водитель «Шкоды» погиб при столкновении с «Газелью» в Граховском районе

10:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Водитель «Шкоды» погиб при столкновении с «Газелью» в Граховском районе
10:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
821
0
#Удмуртия\n#Граховский район\n#авария\n#гибель человека\n#ГИБДД\n#Следственный комитет\n#доследственная проверка\n#трагедия\n#ДТП
Фото: t.me/mchsUR
821
0

Четыре человека получили травмы, проверку проводит Следственный комитет.

Грахово. Удмуртия. Автомобиль «Шкода» врезался в микроавтобус «Газель» в Граховском районе Удмуртии. Управлявший легковушкой мужчина скончался, травмы получили пассажиры обоих транспортных средств, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по республике.

Трагедия произошла около 20 часов вечера 10 февраля на 32 километре дороги «Алнаши- Грахово». По предварительным данным, 35-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 51-летний мужчина. 

Водитель легковушки скончался. Травмы получили его 35-летний попутчик, а также пассажиры микроавтобуса: мужчины 1958 и 1981 годов рождения, и 45-летняя женщина. Их доставили в больницу.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии уточнили, что авария произошла возле деревни Мари-Возжай Граховского района. «Газель» перевозила в Елабугу вахтовых рабочих из села Грахово. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. 

10:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
821
0
#Удмуртия\n#Граховский район\n#авария\n#гибель человека\n#ГИБДД\n#Следственный комитет\n#доследственная проверка\n#трагедия\n#ДТП