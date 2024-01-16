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Двое российских бизнесменов погибли под лавиной в Хибинах

16:36, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двое российских бизнесменов погибли под лавиной в Хибинах
16:36, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Мурманская область\n#Санкт-Петербург\n#горы\n#лавина\n#трагедия\n#бизнесмены\n#гибель людей
Фото: t.me/mchs_murmansk
82
0

Андрей Годунов создал компанию стоимостью около 2 млрд рублей.

Апатиты. Мурманская область. Два человека погибли при сходе лавины в Хибинах в Мурманской области. Как пишет Коммерсантъ, их личности удалось установить, это бизнесмены из Санкт-Петербурга Андрей Годунов и Игорь Слонский.

В составе незарегистрированной туристской группы мужчины ехали на снегоходах в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Внезапно сошедший со склона массив снега и льда накрыл обоих. Тела нашли 8 января.

Андрей Годунов является учредителем петербургской NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»). Компании принадлежат розничные и онлайн-магазины компьютерной и электронной техники, она существует более 20 лет. Стоимость бизнеса по ситуации на 2022 год составляла 1,8 млрд рублей. 

О втором погибшем, Игоре Слонском, подробностей не сообщается.

16:36, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Мурманская область\n#Санкт-Петербург\n#горы\n#лавина\n#трагедия\n#бизнесмены\n#гибель людей