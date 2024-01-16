Двое российских бизнесменов погибли под лавиной в Хибинах

Апатиты. Мурманская область. Два человека погибли при сходе лавины в Хибинах в Мурманской области. Как пишет Коммерсантъ, их личности удалось установить, это бизнесмены из Санкт-Петербурга Андрей Годунов и Игорь Слонский.

В составе незарегистрированной туристской группы мужчины ехали на снегоходах в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Внезапно сошедший со склона массив снега и льда накрыл обоих. Тела нашли 8 января.

Андрей Годунов является учредителем петербургской NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»). Компании принадлежат розничные и онлайн-магазины компьютерной и электронной техники, она существует более 20 лет. Стоимость бизнеса по ситуации на 2022 год составляла 1,8 млрд рублей.

О втором погибшем, Игоре Слонском, подробностей не сообщается.