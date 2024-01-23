У берегов турецкой Антальи нашли уже 9 тел погибших

Анталья. Турция. Еще два тела погибших нашли на побережье турецкой провинции Анталья. Ранее стало известно об обнаружении семи трупов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Hurriyet.

Как сообщает турецкое издание, два тела вынесло на пляж отеля в городе Серик.

Предположительно, погибшие могли быть беженцами из Сирии, плывшими в сторону Кипра и потерпевшими крушение. В затонувшей недавно в том районе Средиземного моря лодка было порядка 90 мигрантов. В то же время одно из тел может принадлежать турчанке, пропавшей без вести почти две недели назад, пишут местные СМИ.

Есть информация о том, что у некоторых погибших отсутствуют конечности.

Напомним, 12 января стало известно о гибели в Турции российской туристки из Кирова.