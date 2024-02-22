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В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

17:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
17:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Киргизия\n#гибель человека\n#трагедия\n#спорт\n#горы\n#альпинизм
Фото: pxhere.com
33
0

Предполагают, что мужчина попал под камнепад.

Бишкек. Киргизия. Обнаружено тело пропавшего несколько дней назад в Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова. Трагедия разыгралась при восхождении на пик Аксу, передает «МИР 24».

Известно, что спортсмен выбрал один из сложнейших маршрутов – Чаплинский, которому присвоена категория «6б». Глазунов покорил высоту в одиночку, но спуститься с нее не смог. Последний раз альпинист выходил на связь из труднодоступной местности Лейлекского района.

Предполагают, что горовосходитель попал под камнепад. До завершения спуска ему оставалось полторы веревки, сообщили в Федерации альпинизма Киргизии.

Добавим, высота пика Аксу составляет 5 тысяч 355 метров над уровнем моря. Данная гора считается одной из самых сложных для восхождений. На одном из участков требуется преодолеть около полутора километров по отвесной скале.

17:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Киргизия\n#гибель человека\n#трагедия\n#спорт\n#горы\n#альпинизм