В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

Бишкек. Киргизия. Обнаружено тело пропавшего несколько дней назад в Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова. Трагедия разыгралась при восхождении на пик Аксу, передает «МИР 24».

Известно, что спортсмен выбрал один из сложнейших маршрутов – Чаплинский, которому присвоена категория «6б». Глазунов покорил высоту в одиночку, но спуститься с нее не смог. Последний раз альпинист выходил на связь из труднодоступной местности Лейлекского района.

Предполагают, что горовосходитель попал под камнепад. До завершения спуска ему оставалось полторы веревки, сообщили в Федерации альпинизма Киргизии.

Добавим, высота пика Аксу составляет 5 тысяч 355 метров над уровнем моря. Данная гора считается одной из самых сложных для восхождений. На одном из участков требуется преодолеть около полутора километров по отвесной скале.