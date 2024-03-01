При пожаре в столице Бангладеш Дакке погибли больше 40 человек

Дакка. Бангладеш. Не менее 43 человек стали жертвами пожара, произошедшего в одном из зданий столицы Бангладеш Дакки. Загорелся ресторан на первом этаже 7-этажного здания, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Пламя вспыхнуло по неустановленной причине вечером 29 февраля в популярном ресторане на улице Бейли-роуд. В огненную ловушку попали десятки людей. Тем, кто находился на верхних этажах, пришлось выпрыгивать, многие из них получили тяжелые травмы и даже разбились насмерть.

Спасти удалось 75 человек, сообщили в пожарной службе. По словам министра здравоохранения страны Саманты Лал Сен, тяжелые ожоги получили 22 человека, они находятся в критическом состоянии в больницах.