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При пожаре в столице Бангладеш Дакке погибли больше 40 человек

11:56, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При пожаре в столице Бангладеш Дакке погибли больше 40 человек
11:56, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Бангладеш\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар
Фото: pxhere.com
34
0

Люди выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Дакка. Бангладеш. Не менее 43 человек стали жертвами пожара, произошедшего в одном из зданий столицы Бангладеш Дакки. Загорелся ресторан на первом этаже 7-этажного здания, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Пламя вспыхнуло по неустановленной причине вечером 29 февраля в популярном ресторане на улице Бейли-роуд. В огненную ловушку попали десятки людей. Тем, кто находился на верхних этажах, пришлось выпрыгивать, многие из них получили тяжелые травмы и даже разбились насмерть.

Спасти удалось 75 человек, сообщили в пожарной службе. По словам министра здравоохранения страны Саманты Лал Сен, тяжелые ожоги получили 22 человека, они находятся в критическом состоянии в больницах.

11:56, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Бангладеш\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар