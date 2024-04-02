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Ураган стал причиной гибели пятерых человек в Польше

17:16, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган стал причиной гибели пятерых человек в Польше
17:16, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
225
0
#Польша\n#стихийное бедствие\n#деревья\n#гибель людей\n#дети\n#трагедия\n#ветер\n#шторм\n#ураган
Фото: pxhere.com
225
0

Среди жертв стихии – двое детей.

Варшава. Польша. На южную часть Польши обрушился ураган. От вызванных им разрушений погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка, передает Общественная служба новостей со ссылкой на агентство РАР.

Как рассказал капитан Губерт Чепла из пожарной охраны Малопольского воеводства, все смертельные случаи связаны с падением деревьев. Пожарным пришлось выезжать на различные ЧП, связанные с ураганом, 140 раз. Порывы ветра достигали 130 километров в час.

Напомним, в начале марта ураган погубил не менее 6 жителей Франции.

17:16, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
225
0
#Польша\n#стихийное бедствие\n#деревья\n#гибель людей\n#дети\n#трагедия\n#ветер\n#шторм\n#ураган