Ураган стал причиной гибели пятерых человек в Польше

Варшава. Польша. На южную часть Польши обрушился ураган. От вызванных им разрушений погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка, передает Общественная служба новостей со ссылкой на агентство РАР.

Как рассказал капитан Губерт Чепла из пожарной охраны Малопольского воеводства, все смертельные случаи связаны с падением деревьев. Пожарным пришлось выезжать на различные ЧП, связанные с ураганом, 140 раз. Порывы ветра достигали 130 километров в час.

Напомним, в начале марта ураган погубил не менее 6 жителей Франции.