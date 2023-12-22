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Поваленная ветром рождественская ель насмерть задавила жительницу Бельгии

11:04, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Поваленная ветром рождественская ель насмерть задавила жительницу Бельгии
11:04, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Бельгия\n#происшествие\n#Новый год\n#Рождество\n#ветер\n#смерть\n#трагедия
Фото: pxhere.com
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Еще двое человек пострадали.

Ауденарде. Бельгия. Трагический случай омрачил предстоящие рождественские и новогодние праздник в бельгийском Ауденарде. Установленная на центральной площади города двадцатиметровая ель упала и убила женщину, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал RTL.

Еще два человека пострадали, им оказывают помощь в больнице. По словам мэра города Марника де Мелеместера, причиной падения дерева послужил порыв ветра. Из-за трагедии новогоднюю ярмарку в Ауденарде отменили, расследование обстоятельств гибели жительницы ведет полиция.

11:04, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Бельгия\n#происшествие\n#Новый год\n#Рождество\n#ветер\n#смерть\n#трагедия