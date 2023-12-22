Поваленная ветром рождественская ель насмерть задавила жительницу Бельгии

Ауденарде. Бельгия. Трагический случай омрачил предстоящие рождественские и новогодние праздник в бельгийском Ауденарде. Установленная на центральной площади города двадцатиметровая ель упала и убила женщину, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал RTL.

Еще два человека пострадали, им оказывают помощь в больнице. По словам мэра города Марника де Мелеместера, причиной падения дерева послужил порыв ветра. Из-за трагедии новогоднюю ярмарку в Ауденарде отменили, расследование обстоятельств гибели жительницы ведет полиция.