Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте

13:09, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
13:09, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Республика Коми\n#Воркута\n#шахта\n#рабочие\n#гибель человека\n#спасатели\n#МЧС\n#пострадавшие\n#эвакуация\n#трагедия
Фото: t.me/mchsKomi
24
0

Еще один сотрудник получил ушибы и перелом.

Воркута. Республика Коми. При аварии на шахте «Заполярная» в Воркуте погиб рабочий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, утром 15 января произошел прорыв грунтовых вод и частичное затопление выработок на глубине 600 метров. В шахте в это время находилась смена из 60 человек.

Для помощи пострадавшим к «Заполярной» направили подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медиков. 

Как выяснилось, на аварийном участке работали 3 человека. Один из них получил смертельные травмы, второго госпитализировали с ушибами и переломом. Третий рабочий не пострадал.

13:09, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Республика Коми\n#Воркута\n#шахта\n#рабочие\n#гибель человека\n#спасатели\n#МЧС\n#пострадавшие\n#эвакуация\n#трагедия