Горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте

Воркута. Республика Коми. При аварии на шахте «Заполярная» в Воркуте погиб рабочий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, утром 15 января произошел прорыв грунтовых вод и частичное затопление выработок на глубине 600 метров. В шахте в это время находилась смена из 60 человек.

Для помощи пострадавшим к «Заполярной» направили подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медиков.

Как выяснилось, на аварийном участке работали 3 человека. Один из них получил смертельные травмы, второго госпитализировали с ушибами и переломом. Третий рабочий не пострадал.