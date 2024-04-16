Журналисты RT представили фильм о теракте в «Крокус Сити Холле»

Москва. «Крокус. Общая боль» (16+) – так называется фильм, созданный по следам самого масштабного в России по количеству жертв за последние десятилетия теракта. Документальную ленту сняли журналисты RT.

Главные герои картины – люди, которые в день нападения и после помогали тем, кто оказался под пулями террористов в пылающем здании. Среди них – медики, таксисты, волонтеры, сотрудники концертного зала, спасавшие пострадавших.

В частности, работавший в гардеробе 16-летний Александр Журик вывел из опасного места через служебный выход десятки зрителей.

Напомним, в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 145 человек, в том числе 6 детей. 9 несовершеннолетних остались сиротами.