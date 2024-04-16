Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

Журналисты RT представили фильм о теракте в «Крокус Сити Холле»

12:11, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Журналисты RT представили фильм о теракте в «Крокус Сити Холле»
12:11, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Москва\n#Московская область\n#теракт\n#трагедия\n#гибель людей\n#общество\n#СМИ\n#фильмы
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
76
0

Главные герои ленты – медики, таксисты, волонтеры, сотрудники концертного зала, спасавшие пострадавших.

Москва. «Крокус. Общая боль» (16+) – так называется фильм, созданный по следам самого масштабного в России по количеству жертв за последние десятилетия теракта. Документальную ленту сняли журналисты RT.

Главные герои картины – люди, которые в день нападения и после помогали тем, кто оказался под пулями террористов в пылающем здании. Среди них – медики, таксисты, волонтеры, сотрудники концертного зала, спасавшие пострадавших. 

В частности, работавший в гардеробе 16-летний Александр Журик вывел из опасного места через служебный выход десятки зрителей. 

Напомним, в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 145 человек, в том числе 6 детей. 9 несовершеннолетних остались сиротами.

12:11, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Москва\n#Московская область\n#теракт\n#трагедия\n#гибель людей\n#общество\n#СМИ\n#фильмы