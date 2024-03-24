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На набережной Камы в Сарапуле проведут литию по погибшим в теракте в Подмосковье

10:00, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На набережной Камы в Сарапуле проведут литию по погибшим в теракте в Подмосковье
10:00, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#епархия\n#жители\n#трагедия\n#скорбь
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Посетить богослужение могут все желающие.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 24 марта состоится лития по людям, которые погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

Богослужение начнётся в 12:00 на набережной Камы у Вечного огня. Литию проведёт Преосвященный Павел, епископ Сарапульский и Можгинский.

Почтить память погибших приглашают всех горожан. 

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днём траура.

По данным «Интерфакса», со ссылкой на МЧС, в результате теракта пострадали 285 граждан. Из них 133 человека погибли, в их числе трое детей. 114 пострадавших госпитализированы.

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10:00, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
345
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#епархия\n#жители\n#трагедия\n#скорбь