На загоревшемся судне «Катерина Великая» во Владивостоке погиб человек

Владивосток. Приморский край. Пожар вспыхнул на многофункциональном судне снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» во Владивостоке. В результате один человек погиб, трое пострадали, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 8 апреля в Центре судоремонта «Дальзавод». Огонь удалось потушить, пострадавшие отправлены в медучреждение. Прокуроры ведут проверку причин и обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Приморью уточнили, что повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв. м. Ликвидацией пожара занимались больше 50 сотрудников при 15 единицах техники.

«Катерину Великую» спустили на воду в декабре 2020 года. Суда подобного типа могут эксплуатироваться в сложных климатических условиях, в том числе для контроля ледовой обстановки и ледокольных операций.