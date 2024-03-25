Сет с циничным названием «Крокус Сити» появился в меню киевского бара

Киев. Украина. Одно из заведений общепита в Киеве отреагировало на теракт в подмосковном Красногорске новым блюдом. Владельцы арт-бара «Офензива» добавили в меню сет «Крокус Сити», пишет Лента.ру.

Новый набор закусок начали рекламировать в социальных сетях бара в ночь на 24 марта. В качестве иллюстрации использована фотография горящего концертного зала Crocus City Hall. В сет входят жареная моцарелла, картофель фри, куриные крылья и луковые кольца, стоимость набора составляет 249 гривен (549 рублей).

Ранее заведение предлагало посетителям стейк «Дарья Дугина». Напомним, журналистка, политолог и музыкант Дарья Дугина погибла в результате теракта в Подмосковье в 2022 году.

Как передает ИА «Регнум», в сервисе «Google Карты» интернет-пользовали начали оставлять заведению негативные комментарии и ставить «одну звезду».

Вечером 22 марта группа террористов открыла огонь по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холла» в Красногорске и подожгла здание. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура по жертвам теракта.

Четверых участников нападения на «Крокус» задержали в Брянской области 23 марта. Они ехали в сторону украинской границы. Пойманы также 7 предполагаемых пособников террористов.