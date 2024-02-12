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Молния убила футболиста во время матча в Индонезии

10:52, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Молния убила футболиста во время матча в Индонезии
10:52, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Индонезия\n#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#трагедия\n#грозы\n#молния
Фото: pxhere.com
66
0

Пострадал еще один игрок.

Бандунг. Индонезия. Удар молнии стал причиной гибели 30-летнего футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг». Спортсмен погиб во время товарищеского матча, пишет Газета.ру со ссылкой на портал VoiID.

Трагический инцидент произошел 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге. После удара молнии игрок упал и потерял сознание. Футболист был доставлен в больницу и там скончался.

Сообщается, что пострадал еще один игрок – он потерял сознание. Кстати, молнии били по стадиону «Силиванги» и ранее.

10:52, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Индонезия\n#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#трагедия\n#грозы\n#молния