Молния убила футболиста во время матча в Индонезии

Бандунг. Индонезия. Удар молнии стал причиной гибели 30-летнего футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг». Спортсмен погиб во время товарищеского матча, пишет Газета.ру со ссылкой на портал VoiID.

Трагический инцидент произошел 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге. После удара молнии игрок упал и потерял сознание. Футболист был доставлен в больницу и там скончался.

Сообщается, что пострадал еще один игрок – он потерял сознание. Кстати, молнии били по стадиону «Силиванги» и ранее.