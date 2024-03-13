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Около 30 иранцев погибли из-за взрывов пиротехники на празднике огня

11:06, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Около 30 иранцев погибли из-за взрывов пиротехники на празднике огня
11:06, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Иран\n#праздник\n#огонь\n#традиции\n#пиротехника\n#фейерверки\n#взрывы\n#пострадавшие\n#трагедия\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
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Более 4 тысяч человек пострадали.

Тегеран. Иран. Салюты и фейерверки по случаю праздника огня в Иране привели к гибели как минимум 26 человек. Свыше 4 тыс. жителей пострадали, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Mehr.

Праздник огня Чахаршанбе-Сури отмечают в Иране незадолго до Нового года (Навруза) с доисламских времен. Его корни уходят во времена, когда персы исповедовали зороастризм.

В этот день традиционно разжигают костры, запускают петарды и прочие пиротехнические изделия. Нередко огненные забавы приводят к ожогам, травмам и даже гибели людей.

11:06, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Иран\n#праздник\n#огонь\n#традиции\n#пиротехника\n#фейерверки\n#взрывы\n#пострадавшие\n#трагедия\n#гибель людей