Около 30 иранцев погибли из-за взрывов пиротехники на празднике огня

Тегеран. Иран. Салюты и фейерверки по случаю праздника огня в Иране привели к гибели как минимум 26 человек. Свыше 4 тыс. жителей пострадали, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Mehr.

Праздник огня Чахаршанбе-Сури отмечают в Иране незадолго до Нового года (Навруза) с доисламских времен. Его корни уходят во времена, когда персы исповедовали зороастризм.

В этот день традиционно разжигают костры, запускают петарды и прочие пиротехнические изделия. Нередко огненные забавы приводят к ожогам, травмам и даже гибели людей.