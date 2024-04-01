Количество погибших при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем достигло 8

Берендеево. Ярославская область. Поезд врезался в автобус неподалеку от Переславля-Залесского Ярославской области. При этом погибли, по предварительным данным, все 8 человек, находившихся в салоне ПАЗа, передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Поначалу сообщалось о 7 жертвах аварии. На месте происшествия работают 24 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.

Трагедия разыгралась на железнодорожном переезде в селе Берендеево. Скорый поезд, следовавший из Архангельска в Москву, сбил автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Переславль – Бектышево.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.