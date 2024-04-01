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Количество погибших при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем достигло 8

17:48, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Количество погибших при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем достигло 8
17:48, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Ярославская область\n#ДТП\n#железная дорога\n#автобус\n#поезда\n#гибель людей\n#трагедия\n#авария
Фото: скриншот видео с t.me/mchs_official
136
0

ПАЗ выехал на железнодорожный переезд в Берендеево.

Берендеево. Ярославская область. Поезд врезался в автобус неподалеку от Переславля-Залесского Ярославской области. При этом погибли, по предварительным данным, все 8 человек, находившихся в салоне ПАЗа, передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Поначалу сообщалось о 7 жертвах аварии. На месте происшествия работают 24 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.

Трагедия разыгралась на железнодорожном переезде в селе Берендеево. Скорый поезд, следовавший из Архангельска в Москву, сбил автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Переславль – Бектышево.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

17:48, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Ярославская область\n#ДТП\n#железная дорога\n#автобус\n#поезда\n#гибель людей\n#трагедия\n#авария