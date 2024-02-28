Причиной смерти подростка в Подмосковье мог стать подключенный к зарядке телефон

Старая Купавна. Московская область. Тело подростка, предположительно получившего смертельный удар током от сотового телефона, нашли в Старой Купавне под Москвой. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash, 17-летний юноша погиб в квартире своей бабушки, проверку по данному факту ведет Ногинская городская прокуратура.

Сообщается, что в руке парень держал оплавленный мобильник, на коже обнаружены следы ожогов.

По данным СМИ, молодой человек разговаривал по телефону, который одновременно заряжался от сети, с девушкой. В какой-то момент та услышала громкий вскрик, после чего связь пропала. Тело юноши нашли на следующий день.

Также в квартире была найдена обгоревшая подушка. Отмечается, что заряжающее устройство было перемотано скотчем, что может говорить о его неисправности.

Напомним, в ноябре 2024 года в Ачинске Красноярского края школьница погибла, уронив заряжавшийся телефон в ванну.