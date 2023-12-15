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В МВД Польши призвали забыть версию о причастности России к крушению самолета Качиньского

17:59, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В МВД Польши призвали забыть версию о причастности России к крушению самолета Качиньского
17:59, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Польша\n#Россия\n#МВД\n#авиация\n#трагедия\n#гибель людей\n#расследования\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
88
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Борт с президентом восточноевропейской страны разбился под Смоленском в 2010 году.

Варшава. Польша. От заявлений о вине Москвы в авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году пора отказаться. Об этом заявил журналистам новый глава МВД Польши Марчин Кервиньский, пишет «Российская газета».

По его словам, причины крушения самолета с польским руководством полностью раскрыты в докладе экс-министра внутренних дел Ежи Миллера. По словам Кервиньского, этот документ пытались уничтожить антироссийски настроенные политики, в том числе бывший глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.

«Время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось», — заявил Кервиньский.

Напомним, самолет Ту-154 с правительственной делегацией Польши разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой и многих высокопоставленных лиц страны.

Расследование причин крушения борта проводил Межгосударственный авиационный комитет. Там пришли к выводу, что к катастрофе привел отказ пилотов уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостаточная подготовка летного состава. Организованная властями Польши комиссия по расследованию Ежи Миллера заявила, что самолет опасно снизился при плохой видимости, что и привело к печальному финалу.

Однако позднее Варшава создала новую комиссию под руководством Антония Мачеревича, которая пыталась обвинить в трагедии российские спецслужбы.

17:59, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Польша\n#Россия\n#МВД\n#авиация\n#трагедия\n#гибель людей\n#расследования\n#авиакатастрофа