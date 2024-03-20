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Лев загрыз свою «невесту»-львицу в зоопарке в Бельгии

13:09, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лев загрыз свою «невесту»-львицу в зоопарке в Бельгии
13:09, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Бельгия\n#зоопарк\n#трагедия\n#животные
Фото: pxhere.com
42
0

Хищников посадили в один вольер в надежде получить потомство.

Ипр. Бельгия. Драка между львом и львицей произошла в парке развлечений Бельверде в бельгийском городе Ипр. Самец растерзал самку, к которой его подсадили в надежде на спаривание, пишет Лента.ру со ссылкой на издание VRT News.

Лев по кличке Нестор раньше жил в зоопарке Антверпена. Его поселили в вольер к самке Майе. Однако вместо «свадьбы» между животными произошел конфликт. Самец разорвал самке горло, спасти ее не удалось. Схватка случилась на глазах шокированных сотрудников парка. 

В зоопарке Антверпена заявили, что Нестор раньше никогда не проявлял агрессии. Со своей прежней пассией, львицей Тасой и ее детенышами обращался ласково. Правда, к своей еде других членов прайда лев не подпускал, но такое поведение свойственно многим хищникам.

В связи с этим Нестора решили не исключать из программы размножения львов в парке Бельверде. Возможно, спустя некоторое время его попытаются познакомить с другой львицей.

13:09, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Бельгия\n#зоопарк\n#трагедия\n#животные