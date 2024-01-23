Волк насмерть загрыз женщину в Курганской области

Курорт Озеро Медвежье. Курганская область. Три человека пострадали и один погиб в Курганской области в результате нападения волка. Хищник в ночное время проник на территорию поселка Курорт Озеро Медвежье Петуховского муниципального округа, пишет Коммерсантъ.

Искусанная зверем женщина скончалась, три жителя были госпитализированы, сообщил глава округа Антон Волков. Волк уничтожен.

По словам чиновника, поселок патрулируют полицейские. В окрестностях ведутся облавы на волков, к поиску и отстрелу животных привлечены местные охотники.

Напомним, недавно в Пермском крае волонтеры спасли молодого волка, попавшего под машину. Поначалу лесного хищника приняли за собаку.