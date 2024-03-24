Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить концертный зал

Красногорск. Московская область. Российская компания «Крокус Интернешнл», которая владеет концертным залом «Крокус Сити Холл», намерена восстановить разрушенный в результате теракта объект. Об этом сообщается на сайте Crocus Group.

В пресс-службе компании заявляют, что её сотрудники сделают всё, чтобы помочь властям и специальным службам, а также пострадавшим. Отдельно они выражают благодарность команде концертного зала, которая спасла множество гостей и сотрудников.

В сообщении отмечается, что «Крокус Интернешнл» работает более 30 лет, из которых 15 лет на площадке «Крокус Сити Холл».

«Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. <...> Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в пресс-службе компании.

Напомним, что вечером 22 марта несколько человек открыли стрельбу по зрителям концертного зала. 24 марта стал днём общенационального траура.