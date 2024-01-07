20-летняя российская шорт-трекистка Середа скончалась на фоне осложнений гриппа

Уфа. Башкирия. Осложнения гриппа могли стать причиной смерти 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы. Девушка ушла из жизни в состоянии комы, пишут «Известия» со ссылкой на координатора по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России Ладу Задонскую.

Последние дни спортсменка провела в одной из больниц Уфы, куда поступила после ухудшения состояния. В кому Середа впала во время пребывания в медучреждении.

Сообщается, что похороны девушки пройдут 8 января в Саранске.

Анастасию Середу называли одной из сильнейших шорт-трекисток страны. В 2020 году она стала мастером спорта России.