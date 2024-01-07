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20-летняя российская шорт-трекистка Середа скончалась на фоне осложнений гриппа

13:11, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20-летняя российская шорт-трекистка Середа скончалась на фоне осложнений гриппа
13:11, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
700
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#спорт\n#коньки\n#конькобежцы\n#болезнь\n#грипп\n#кома\n#больница\n#трагедия\n#спортсмены\n#смерть\n#некролог
Фото: t.me/russianskating
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Перед смертью девушка впала в кому и из нее уже не вышла.

Уфа. Башкирия. Осложнения гриппа могли стать причиной смерти 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы. Девушка ушла из жизни в состоянии комы, пишут «Известия» со ссылкой на координатора по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России Ладу Задонскую.

Последние дни спортсменка провела в одной из больниц Уфы, куда поступила после ухудшения состояния. В кому Середа впала во время пребывания в медучреждении. 

Сообщается, что похороны девушки пройдут 8 января в Саранске.

Анастасию Середу называли одной из сильнейших шорт-трекисток страны. В 2020 году она стала мастером спорта России. 

13:11, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
700
0
#спорт\n#коньки\n#конькобежцы\n#болезнь\n#грипп\n#кома\n#больница\n#трагедия\n#спортсмены\n#смерть\n#некролог