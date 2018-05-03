Демонтаж торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове начнется после 15 мая

По уточненным данным, при пожаре в нем погибло 60 человек.

Кемерово. Обгоревший остов торгового центра «Зимняя вишня» в столице Кемеровской области снесут не раньше 15 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова и.о. губернатора региона.

Сергей Цивилёв пояснил, что перед началом демонтажа необходимо решить ряд технических вопросов. Эта работа продлится до 15 мая, и лишь после этого можно будет приступать к ликвидации объекта.

Расходы по демонтажу взяли на себя владельцы торгового центра. Снесут не только «Зимнюю вишню», но и находящуюся по соседству котельную.

Добавим, по последним данным Следственного комитета, полученным в результате проведения экспертиз, в т.ч. генетических, а также уточнения информации о пропавших и разыскиваемых кемеровчанах, названо окончательное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта – 60 человек. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии.