Лев загрыз забравшегося в вольер ради селфи индийца

Тирупати. Индия. Пожелавший сделать снимок со львом житель Индии погиб в вольере хищника. Трагедия произошла в зоопарке в городе Тирупати штата Андхра-Прадеш, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

Сообщается, что погибшего звали Прахлад Гуджар. Предположительно, он был нетрезв. Мужчина самовольно перелез через ограждение в запретную зону рядом с вольером. При этом любитель шокирующих фото проигнорировал предупреждение смотрителя. Кроме того, он дразнил хищника.

Лев не стал терпеть издевательств и напал на незваного гостя. Зверь терзал индийца в течение 10 минут. Когда служители зоопарка наконец оттащили животное, было уже поздно. Медики констатировали смерть посетителя.

Агрессивного льва изолировали, за ним наблюдают ветеринары. Меры безопасности в зверинце усилены.