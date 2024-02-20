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Лев загрыз забравшегося в вольер ради селфи индийца

13:06, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лев загрыз забравшегося в вольер ради селфи индийца
13:06, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Индия\n#зоопарк\n#гибель человека\n#трагедия\n#фотографии\n#нападение\n#животные
Фото: pxhere.com
113
0

Лишь через 10 минут смотрители сумели оттащить хищника от жертвы.

Тирупати. Индия. Пожелавший сделать снимок со львом житель Индии погиб в вольере хищника. Трагедия произошла в зоопарке в городе Тирупати штата Андхра-Прадеш, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

Сообщается, что погибшего звали Прахлад Гуджар. Предположительно, он был нетрезв. Мужчина самовольно перелез через ограждение в запретную зону рядом с вольером. При этом любитель шокирующих фото проигнорировал предупреждение смотрителя. Кроме того, он дразнил хищника.

Лев не стал терпеть издевательств и напал на незваного гостя. Зверь терзал индийца в течение 10 минут. Когда служители зоопарка наконец оттащили животное, было уже поздно. Медики констатировали смерть посетителя.

Агрессивного льва изолировали, за ним наблюдают ветеринары. Меры безопасности в зверинце усилены.

13:06, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Индия\n#зоопарк\n#гибель человека\n#трагедия\n#фотографии\n#нападение\n#животные