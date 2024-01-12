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В Турции нашли тело пропавшей после Нового года российской туристки

15:33, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Турции нашли тело пропавшей после Нового года российской туристки
15:33, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
348
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#Турция\n#Россия\n#туристы\n#трагедия\n#поиск\n#криминал\n#полиция\n#убийство
Фото: pxhere.com
348
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По данным СМИ, Надежда Ярыгина прилетела на отдых из Кирова.

Кемер. Турция. Тело исчезнувшей в Турции россиянки нашли в окрестностях Кемера. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

40-летняя женщина приехала на популярный турецкий курорт в канун Нового года, домой собиралась вернуться 8 января. В первых числах месяца она ушла в горы и не вернулась. Вещи и документы остались в отеле. В поисках участвовали десятки волонтеров. Найти тело удалось в районе горы Челыш 12 января. По предварительным данным, женщину убили. Не исключено, что перед этим туристку похитили ради выкупа, предполагают в полиции. 

По данным СМИ, погибшая – жительница Кирова Надежда Ярыгина.

Напомним, в конце ноября 2023 года в Турции нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны. В убийстве заподозрили бывшего мужа женщины.

15:33, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
348
0
#Турция\n#Россия\n#туристы\n#трагедия\n#поиск\n#криминал\n#полиция\n#убийство