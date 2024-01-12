В Турции нашли тело пропавшей после Нового года российской туристки

Кемер. Турция. Тело исчезнувшей в Турции россиянки нашли в окрестностях Кемера. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

40-летняя женщина приехала на популярный турецкий курорт в канун Нового года, домой собиралась вернуться 8 января. В первых числах месяца она ушла в горы и не вернулась. Вещи и документы остались в отеле. В поисках участвовали десятки волонтеров. Найти тело удалось в районе горы Челыш 12 января. По предварительным данным, женщину убили. Не исключено, что перед этим туристку похитили ради выкупа, предполагают в полиции.

По данным СМИ, погибшая – жительница Кирова Надежда Ярыгина.

Напомним, в конце ноября 2023 года в Турции нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны. В убийстве заподозрили бывшего мужа женщины.