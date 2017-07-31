Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

Статью об этом написала для The National Interest профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Вашингтон. США. В авторитетном американском издании The National Interest опубликована статья эксперта по международным отношениям, профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент. Как пишет Газета.ру, автор считает, что принятый недавно Конгрессом законопроект о новых санкциях против России может навредить самим США.

По мнению Энджелы Стент, документ помешает американским и европейским компаниям получать прибыль от сотрудничества с российскими предприятиями, прежде всего в сфере энергетики. Так, Германия поддерживает строительство «Северного потока – 2», поскольку для нее это наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе. Если лишить ФРГ такой возможности – возможен конфликт внутри евроатлантического союза государств.

Стент напомнила, что в июне против новых ограничений в совместном заявлении высказывались глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, отметившие, что Вашингтон в этой ситуации пытается вынудить Европу покупать американский сжиженный газ.

Разлад между союзниками уже зашел весьма далеко. После принятия Конгрессом США новых санкций, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо пригрозил Америке ответными мерами со стороны Европы. А министр экономики и энергетики Германии назвал новые ограничительные меры Вашингтона против Москвы «нарушающими международное право», отмечает профессор.

В качестве возможного ответа США, ЕС может пересмотреть свои санкции против России, что будет «хорошей новостью для Кремля», пишет Энджела Стент.

Напомним, недавно американский Конгресс почти единогласно одобрил законопроект о новых санкциях против России. Из-за высокого уровня поддержки документа, у президента Дональда Трампа нет реальной возможности его заблокировать.

Москва в ответ запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складами на Дорожной улице, а также потребовала сократить штат посольства США в России до 455 сотрудников.

Наша справка.

Энджела Стент была советником по России при Билле Клинтоне и Джордже Буше. Вела курс о российско-американских отношениях в МГИМО. Свободно разговаривает и читает на русском языке. Директор центра Евразии и России в Джорджтаунском университете, профессор. Редактор нескольких научных политологических журналов. Была консультантом Управления по оценке технологий Конгресса США. С 2004 по 2006 гг. работала в качестве специалиста по вопросам исследования России и Евразии в Национальном совете по разведке.