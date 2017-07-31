  • $ 59.54 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      15:28, 31 июля, 2017
      Новичок
      15:28, 31 июля, 2017
      Новичок
      215
      0
      #экономика\n#политика\n#США\n#Евросоюз\n#санкции\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      215
      0

      Статью об этом написала для The National Interest профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

      Вашингтон. США. В авторитетном американском издании The National Interest опубликована статья эксперта по международным отношениям, профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент. Как пишет Газета.ру, автор считает, что принятый недавно Конгрессом законопроект о новых санкциях против России может навредить самим США.  

      По мнению Энджелы Стент, документ помешает американским и европейским компаниям получать прибыль от сотрудничества с российскими предприятиями, прежде всего в сфере энергетики. Так, Германия поддерживает строительство «Северного потока – 2», поскольку для нее это наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе. Если лишить ФРГ такой возможности – возможен конфликт внутри евроатлантического союза государств.  

      Стент напомнила, что в июне против новых ограничений в совместном заявлении высказывались глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, отметившие, что Вашингтон в этой ситуации пытается вынудить Европу покупать американский сжиженный газ.  

      Разлад между союзниками уже зашел весьма далеко. После принятия Конгрессом США новых санкций, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо пригрозил Америке ответными мерами со стороны Европы. А министр экономики и энергетики Германии назвал новые ограничительные меры Вашингтона против Москвы «нарушающими международное право», отмечает профессор.  

      В качестве возможного ответа США, ЕС может пересмотреть свои санкции против России, что будет «хорошей новостью для Кремля», пишет Энджела Стент.  

      Напомним, недавно американский Конгресс почти единогласно одобрил законопроект о новых санкциях против России. Из-за высокого уровня поддержки документа, у президента Дональда Трампа нет реальной возможности его заблокировать.  

      Москва в ответ запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складами на Дорожной улице, а также потребовала сократить штат посольства США в России до 455 сотрудников.  

      Наша справка.

      Энджела Стент была советником по России при Билле Клинтоне и Джордже Буше. Вела курс о российско-американских отношениях в МГИМО. Свободно разговаривает и читает на русском языке. Директор центра Евразии и России в Джорджтаунском университете, профессор. Редактор нескольких научных политологических журналов. Была консультантом Управления по оценке технологий Конгресса США. С 2004 по 2006 гг. работала в качестве специалиста по вопросам исследования России и Евразии в Национальном совете по разведке.

      15:28, 31 июля, 2017
      Новичок
      215
      0
      #экономика\n#политика\n#США\n#Евросоюз\n#санкции\n#ученые

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 июля, 2017
      10968

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      5084
      17:02, 27 июля, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      4589
      12:00, 30 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      3577
      14:37, 26 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      3404
      09:56

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      1570

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      924
      16:21, 29 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      808
      15:41, 25 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      763
      10:04, 30 июля, 2017

      Российским водителям могут разрешить самим выбирать госномера для своих машин в автосалонах

      700
      19:10, 24 июля, 2017

      У берегов Шри-Ланки военные спасли двух тонувших слонов

      09:10, 24 июля, 2017
      634

      Самым богатым человеком в мире стал создатель сайта Amazon Джефф Безос

      595
      18:57, 27 июля, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      591
      18:36, 28 июля, 2017

      В Швейцарии преступник напал на прохожих с бензопилой

      574
      17:21, 24 июля, 2017

      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      555
      12:17, 28 июля, 2017

      Мультимедиа

      Задержание мошенников в Ижевске после получения оката в 25 млн рублей

      Спасение толстолобиков и расторжение контракта по проектированию проспекта Калашникова

      28 июля, 2017

      В аэропорту Ижевска «загорелся» пассажирский самолет

      28 июля, 2017