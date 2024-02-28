Скончался экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Москва. Ушел из жизни советский и российский политик, бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Как пишет «Парламентская газета», о смерти 94-летнего Николая Рыжкова сообщила в соцсети спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — приводит издание слова председателя Совета Федерации.

Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области, окончил Краматорский машиностроительный техникум и Уральский политехнический институт. С 1950 года работал на Уралмашзаводе, который спустя 25 лет возглавил. Затем был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 1979-1982 годах работал в Госплане СССР. Позднее был секретарем ЦК КПСС и одновременно заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. Председателем Совмина СССР стал в 1985 году и находился на этой должности до 1990 года. В 90-е годы и начале 2000-х избирался депутатом Госдумы. В Совфеде в 2006–2011 годах возглавлял комитет по естественным монополиям. В связи с возрастом в октябре 2023 года досрочно отказался от сенаторской должности, став советником председателя Совфеда.