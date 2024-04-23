Олаф Шольц обвинил Россию в «присвоении» философа Канта и его работ

Берлин. Германия. Российские власти пытаются присвоить себе немецкого философа Иммануила Канта и его наследие. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT со ссылкой на Welt.

По данным немецкого издания, такое мнение Шольц высказал во время выступления в Берлинско-Бранденбургской академии наук.

Также федеральный канцлер считает, что президент России Владимир Путин «не имеет права» ссылаться на Канта в своих выступлениях.

Знаменитый немецкий ученый Иммануил Кант (1724-1804) родился и жил в прусском Кенигсберге (ныне российский Калининград). Внес огромный вклад в развитие европейской философии, являлся одним из главных мыслителей эпохи Просвещения. В 1758-1762 годах Восточная Пруссия с Кенигсбергом была временно присоединена к Российской империи. В этот период Кант общался с российскими офицерами, читал для них лекции. С 2010 года имя Иммануила Канта носит Балтийский Федеральный университет в Калининграде. Кстати, 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня рождения философа.