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В МИД РФ прокомментировали требование ЕП вернуть золотой запас Румынии

10:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В МИД РФ прокомментировали требование ЕП вернуть золотой запас Румынии
10:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
106
0
#Россия\n#Румыния\n#Европа\n#парламент\n#резервы\n#СССР\n#Великая Отечественная Война\n#ущерб\n#компенсация\n#МИД РФ\n#Захарова\n#политика\n#экономика\n#золото
Фото: pxhere.com
106
0

Мария Захарова напомнила о нанесенном Советскому Союзу ущербе в 40-е годы.

Москва. Сравнить нанесенный во время Великой Отечественной войны ущерб с суммой предъявленных претензий предложила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала резолюцию Европарламента с требованием к Москве вернуть золотой запас Румынии, передает RT.

В годы Первой мировой войны власти Румынии передали Российской империи на хранение предметы культуры, архивы и запас золота в 91,5 тонны. 14 марта Европарламент призвал вернуть эти ценности.

В ответ Мария Захарова напомнила, что в 1935 году Советский Союз вернул Бухаресту часть указанного имущества общим весом в 1436 тонн. Но не прошло и 6 лет, как Румыния напала на СССР вместе с гитлеровской Германией. Представитель МИД предложила сложить нанесенный в результате ущерб.

«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 т золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах», — отметила Мария Захарова.

 

10:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
106
0
#Россия\n#Румыния\n#Европа\n#парламент\n#резервы\n#СССР\n#Великая Отечественная Война\n#ущерб\n#компенсация\n#МИД РФ\n#Захарова\n#политика\n#экономика\n#золото