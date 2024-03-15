В МИД РФ прокомментировали требование ЕП вернуть золотой запас Румынии

Москва. Сравнить нанесенный во время Великой Отечественной войны ущерб с суммой предъявленных претензий предложила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала резолюцию Европарламента с требованием к Москве вернуть золотой запас Румынии, передает RT.

В годы Первой мировой войны власти Румынии передали Российской империи на хранение предметы культуры, архивы и запас золота в 91,5 тонны. 14 марта Европарламент призвал вернуть эти ценности.

В ответ Мария Захарова напомнила, что в 1935 году Советский Союз вернул Бухаресту часть указанного имущества общим весом в 1436 тонн. Но не прошло и 6 лет, как Румыния напала на СССР вместе с гитлеровской Германией. Представитель МИД предложила сложить нанесенный в результате ущерб.

«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 т золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах», — отметила Мария Захарова.