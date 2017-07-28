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      Москва отняла у посольства США дачу в Серебряном Бору и потребовала сократить персонал дипмиссии

      15:45, 28 июля, 2017
      Новичок
      15:45, 28 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #США\n#санкции\n#МИД РФ\n#посольство\n#внешняя политика
      Фото: facebook.com
      106
      0

      Количество американских сотрудников должно быть уменьшено до 455 человек.

      Москва. Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте заявление об ответных мерах на недружественные действия властей США. В нем, в частности, говорится о приостановке с 1 августа использования американским посольством дачи в Серебряном Бору.  

      Также дипломатам запрещается использовать складские помещения на Дорожной улице. Кроме того, до 1 сентября 2017 года посольству США предписано привести количество своих сотрудников, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», то есть до 455 человек.  

      Отмечается, что в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ. Также российский МИД оставляет за собой свободу действий в случае иных недружественных шагов со стороны руководства Соединенных Штатов.  

      Напомним, в конце прошлого года администрация президента США Барака Обамы отняла у российского посольства несколько объектов недвижимости, находившихся в дипломатической собственности. Также из Америки были высланы 35 сотрудников МИД РФ с семьями.  

      Добавим, сегодня стало известно о принятии Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России. Именно этим фактом МИД РФ мотивировал свое решение о мерах воздействия по отношению к посольству Соединенных Штатов.

      15:45, 28 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #США\n#санкции\n#МИД РФ\n#посольство\n#внешняя политика

       

       

       

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