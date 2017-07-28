Москва отняла у посольства США дачу в Серебряном Бору и потребовала сократить персонал дипмиссии

Количество американских сотрудников должно быть уменьшено до 455 человек.

Москва. Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте заявление об ответных мерах на недружественные действия властей США. В нем, в частности, говорится о приостановке с 1 августа использования американским посольством дачи в Серебряном Бору.

Также дипломатам запрещается использовать складские помещения на Дорожной улице. Кроме того, до 1 сентября 2017 года посольству США предписано привести количество своих сотрудников, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», то есть до 455 человек.

Отмечается, что в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ. Также российский МИД оставляет за собой свободу действий в случае иных недружественных шагов со стороны руководства Соединенных Штатов.

Напомним, в конце прошлого года администрация президента США Барака Обамы отняла у российского посольства несколько объектов недвижимости, находившихся в дипломатической собственности. Также из Америки были высланы 35 сотрудников МИД РФ с семьями.

Добавим, сегодня стало известно о принятии Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России. Именно этим фактом МИД РФ мотивировал свое решение о мерах воздействия по отношению к посольству Соединенных Штатов.