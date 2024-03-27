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Samsung Pay перестанет функционировать в России

16:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Samsung Pay перестанет функционировать в России
16:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Россия\n#Южная Корея\n#смартфоны\n#гаджеты\n#Hi-Tech\n#бизнес\n#экономика\n#политика\n#санкции
Фото: pxhere.com
47
0

С 3 апреля приложение не будет работать с картами «Мир».

Москва. Расплатиться через Samsung Pay в России c 3 апреля станет невозможно. Приложение перестанет работать с картами «Мир», пишет «Российская газета».

О предстоящих изменениях сообщается на официальном сайте компании.

В Samsung уточнили, что карты «Мир», которые были добавлены ранее, из приложения исчезнут. В то же время клубные карты и карты постоянного клиента продолжат действовать. Для проезда в общественном транспорте вместо Samsung Pay предложили использовать альтернативные методы бесконтактной оплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple и Google могут дистанционно заблокировать свои смартфоны в России.

16:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Россия\n#Южная Корея\n#смартфоны\n#гаджеты\n#Hi-Tech\n#бизнес\n#экономика\n#политика\n#санкции