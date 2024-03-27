Samsung Pay перестанет функционировать в России

Москва. Расплатиться через Samsung Pay в России c 3 апреля станет невозможно. Приложение перестанет работать с картами «Мир», пишет «Российская газета».

О предстоящих изменениях сообщается на официальном сайте компании.

В Samsung уточнили, что карты «Мир», которые были добавлены ранее, из приложения исчезнут. В то же время клубные карты и карты постоянного клиента продолжат действовать. Для проезда в общественном транспорте вместо Samsung Pay предложили использовать альтернативные методы бесконтактной оплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple и Google могут дистанционно заблокировать свои смартфоны в России.