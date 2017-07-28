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      Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России

      10:04, 28 июля, 2017
      Новичок
      10:04, 28 июля, 2017
      Новичок
      72
      0
      #экономика\n#политика\n#США\n#санкции\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      72
      0

      Документ передадут на подписание президенту.

      Вашингтон. США. Верхняя палата Конгресса США одобрила новый пакет ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР. Как пишут «Известия» со ссылкой на Reuters, за его принятие проголосовали 98 сенаторов из 100.  

      Ранее, напомним, инициативу поддержало подавляющее большинство конгрессменов нижней палаты. Теперь законопроект будет передан на подписание президенту. Дональд Трамп имеет право наложить на него вето, но оно преодолимо, если в каждой палате Конгресса за него повторно проголосует 2/3 депутатов.  

      В отношении России законопроект предполагает дальнейшее ужесточение условий кредитования попавших под санкции банков (максимальный срок финансирования сокращается с 30 до 14 дней). Для нефтегазодобывающих компаний этот период будет уменьшен с 90 до 60 дней.  

      Документом запрещается поставлять оборудование и технологии для добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых для компаний, попавших в санкционный список.  

      Кроме того, предлагается сделать постоянными уже действующие временные ограничения. Также законопроект обязывает администрацию США выступать против строительства газопровода «Северный поток-2».

      10:04, 28 июля, 2017
      Новичок
      72
      0
      #экономика\n#политика\n#США\n#санкции\n#Россия

       

       

       

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