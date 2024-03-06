Россиян и белорусов допустят к Паралимпиаде-2024 вне зачета

Бонн. Германия. Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Паралимпийских играх-2024 в Париже вне медального зачета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Также паралимпийцы двух стран не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия игр в связи с их нейтральным статусом, говорится в документе. Они будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под флагом паралимпийскогого комитета.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, 28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.