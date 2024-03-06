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Россиян и белорусов допустят к Паралимпиаде-2024 вне зачета

17:47, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россиян и белорусов допустят к Паралимпиаде-2024 вне зачета
17:47, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#Белоруссия\n#спорт\n#политика\n#репрессии\n#МОК\n#Олимпиада\n#Паралимпиада
Фото: pxhere.com
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Также им запретили участвовать в церемонии открытия игр.

Бонн. Германия. Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Паралимпийских играх-2024 в Париже вне медального зачета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Также паралимпийцы двух стран не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия игр в связи с их нейтральным статусом, говорится в документе. Они будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под флагом паралимпийскогого комитета.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, 28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

17:47, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Россия\n#Белоруссия\n#спорт\n#политика\n#репрессии\n#МОК\n#Олимпиада\n#Паралимпиада