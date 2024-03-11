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В Литве запретили использовать автомобили с российскими номерами

10:57, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Литве запретили использовать автомобили с российскими номерами
10:57, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Литва\n#Россия\n#политика\n#автомобили\n#штрафы\n#конфискация
Фото: pxhere.com
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Владельцев примерно 50 машин ждет конфискация и штраф.

Вильнюс. Литва. Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в действие в Литве. С 11 марта такие машины подлежат конфискации, а владельцев могут еще и оштрафовать на сумму от 200 до 6 000 евро, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Хозяевам указанных транспортных средств ранее предлагали перерегистрировать их в Литве, либо вывезти за пределы республики. Российские номера разрешено сохранить за машинами дипломатов. Также можно провозить зарегистрированные в России автомобили в Калининградскую область и обратно, не задерживаясь в прибалтийском государстве более, чем на сутки.

Сообщается, что к 10 марта в Литве осталось около 50 машин с российскими госномерами. 

10:57, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Литва\n#Россия\n#политика\n#автомобили\n#штрафы\n#конфискация