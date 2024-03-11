В Литве запретили использовать автомобили с российскими номерами

Вильнюс. Литва. Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в действие в Литве. С 11 марта такие машины подлежат конфискации, а владельцев могут еще и оштрафовать на сумму от 200 до 6 000 евро, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Хозяевам указанных транспортных средств ранее предлагали перерегистрировать их в Литве, либо вывезти за пределы республики. Российские номера разрешено сохранить за машинами дипломатов. Также можно провозить зарегистрированные в России автомобили в Калининградскую область и обратно, не задерживаясь в прибалтийском государстве более, чем на сутки.

Сообщается, что к 10 марта в Литве осталось около 50 машин с российскими госномерами.