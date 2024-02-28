Депутаты Приднестровья обратились с просьбой о помощи к России

Тирасполь. Приднестровье. Резолюцию с обращением к Госдуме и Совету Федерации России приняли участники съезда депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Мероприятие открылось 28 февраля, пишет Коммерсантъ.

Инициатором акции стал президент Приднестровья Вадим Красносельский. Причиной авторы документа назвали экономическую блокаду со стороны Молдавии. В частности, Кишинев перекрыл поставки лекарств и медоборудования в регион. Также в стране принят закон о сепаратизме, по которому можно осудить любого жителя Приднестровья. Кроме того, молдавские власти отказались от исполнения почти всех ранее достигнутых договоренностей с Приднестровьем и не идут на продолжение переговоров.

Участники съезда напомнили, что в ПМР постоянно проживают более 220 тыс. граждан России. Также в резолюции содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента, ОБСЕ и других организаций с просьбой не допустить ухудшения ситуации в республике.

Напомним, избранная в 2020 году президентом Молдавии Майя Санду проводит активную прозападную политику. В начале 2024 года Кишинев ввел пошлину на экспортируемые в Приднестровье товары.