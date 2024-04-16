Председатель КНР выдвинул 4 принципа урегулирования ситуации на Украине

Пекин. КНР. Китайский лидер видит возможным прекращение боевых действий на Украине только при соблюдении 4 принципов. Си Цзиньпин изложил их на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Лента.ру со ссылкой на Центральную радиотелевизионную станцию Китая (CCTV).

По словам председателя КНР, во-первых, сторонам следует соблюдать приоритет поддержания мира и воздерживаться от поиска личной выгоды. Во-вторых, необходимо остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, требуется создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. И в-четвертых, следует уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

Также Си Цзиньпин считает необходимым созыв мирной конференции по Украине с участием Киева и Москвы, и пообещал Шольцу сотрудничество в организации такой встречи.

Напомним, канцлер ФРГ находится в Китае с официальным визитом.