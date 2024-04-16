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Председатель КНР выдвинул 4 принципа урегулирования ситуации на Украине

14:32, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Председатель КНР выдвинул 4 принципа урегулирования ситуации на Украине
14:32, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Китай\n#Германия\n#Россия\n#Украина\n#визит\n#переговоры\n#дипломатия\n#политика
Фото: kremlin.ru
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Об этом Си Цзиньпин заявил на встрече с канцлером Германии.

Пекин. КНР. Китайский лидер видит возможным прекращение боевых действий на Украине только при соблюдении 4 принципов. Си Цзиньпин изложил их на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Лента.ру со ссылкой на Центральную радиотелевизионную станцию Китая (CCTV).

По словам председателя КНР, во-первых, сторонам следует соблюдать приоритет поддержания мира и воздерживаться от поиска личной выгоды. Во-вторых, необходимо остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, требуется создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. И в-четвертых, следует уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

Также Си Цзиньпин считает необходимым созыв мирной конференции по Украине с участием Киева и Москвы, и пообещал Шольцу сотрудничество в организации такой встречи.

Напомним, канцлер ФРГ находится в Китае с официальным визитом.

14:32, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
128
0
#Китай\n#Германия\n#Россия\n#Украина\n#визит\n#переговоры\n#дипломатия\n#политика