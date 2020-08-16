Лукашенко рассказал митингующим о возможной гибели Белоруссии в случае новых выборов

Также президент заявил, что «встает на колени» перед участниками акции.



Минск. Белоруссия. Если в Белоруссии будут проведены повторные президентские выборы, страна погибнет. Об этом объявил глава республики Александр Лукашенко 16 августа на митинге в свою поддержку, прошедшем в Минске, пишет РБК.

Как сообщили в МВД Белоруссии, в проведенном общественной организацией «Белая Русь» мероприятии на площади Независимости участвовали 65 тыс. человек. В начале митинга Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися. Также он сказал, что в случае проведения повторных выборов, на чем настаивает оппозиция, страна «сорвется в штопор». И тогда Белоруссия «погибнет как государство, как народ, как нация», - предрек президент.

Также Лукашенко заявил, что невозможно фальсифицировать более 80% голосов, отданных в его поддержку во время выборов.

Напомним, голосование прошло 9 августа. Среди конкурентов Лукашенко самый большой результат показала Светлана Тихановская, свыше 10%. Сразу после выборов в стране начались протесты, которые продолжаются уже неделю. Погиб один человек, ранены сотни, задержаны тысячи манифестантов.

16 августа Лукашенко заявил также, что в ходе телефонного разговора заручился поддержкой президента России Владимира Путина, и в случае внешней угрозы Россия придет на помощь Белоруссии.

Перед этим стало известно, что власти республики отпустили задержанных ранее 32 российских граждан, которых подозревали в планах по организации беспорядков. Еще один из задержанных, имеющий белорусское гражданство, остался на родине.