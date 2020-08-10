ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов

Результат Александра Лукашенко немного снизился относительно данных, объявленных утром.



Минск. Белоруссия. 80,23% избирателей Белоруссии поддержали действующего президента Александра Лукашенко. Таковы предварительные данные по итогам голосования, которые объявила 10 августа председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина, пишет «Интерфакс».

Напомним, по сведениям, опубликованным ранее, Лукашенко набирал 81,35%. Результат ближайшего конкурента, Светланы Тихановской, составил 9,9% голосов избирателей (первоначально говорилось о 8%). Из других участников по уточненным данным 1,68% набрала Анна Канопацкая, 1,12% - Сергей Черечень, 1,04% - Андрей Дмитриев. Против всех кандидатов проголосовали 6,02% белорусов.

Явка на выборы президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, составила 84,05%. Окончательные результаты в ЦИК обещали объявить до конца недели.

Сразу после завершения голосования в крупных городах страны прошли акции протеста, участники которых считали результаты выборов сфальсифицированными. Полиция задержала более 120 человек.

Добавим, штаб кандидата Светланы Тихановской заявил о ее локальной победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе.