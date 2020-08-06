Лукашенко: судьбу задержанных россиян решат в Минске генпрокуроры России, Белоруссии и Украины

Киев требует выдачи тех из них, кто, предположительно, воевал на Донбассе.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины. Как заявил глава государства, вместе с генпрокурором Белоруссии они втроем должны решить вопрос о судьбе задержанных россиян, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, проблему следует решать на основе существующих договоров между странами.

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», - добавил президент Белоруссии.

Также, по его словам, в решении судьбы задержанных «не должно быть никакой политизации».

Если же российский и украинский генпрокуроры не приедут, то белорусская сторона решит вопрос самостоятельно, подытожил Лукашенко.

Напомним, о задержании в Белоруссии более чем 30 граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с частной военной компанией, стало известно 29 июля. В Минске заявили, что они засланы для подготовки массовых беспорядков во время выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что задержанные – сотрудники частного охранного предприятия, в Минск они прибыли для посадки на самолет, следующий в Стамбул.

Часть из них – выходцы из Донбасса, украинская сторона считает их своими гражданами, обвиняет в терроризме и требует экстрадиции.