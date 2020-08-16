Путин пообещал Лукашенко помощь в случае внешней угрозы

Речь шла о ранее заключенных соглашениях между двумя странами.



Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о помощи в случае военной угрозы извне. Об этом белорусский президент заявил на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны, сообщает РБК со ссылкой на БелТА.

Также Лукашенко указал, что положение в стране подходит под пункты в рамках договоров Союзного государства и ОДКБ о военной помощи.

Кроме того, он рассказал о беседе с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. При этом Александр Лукашенко отметил высокую степень осведомленности российского коллеги о ситуации в республике.

Напомним, телефонные переговоры Лукашенко и Путина состоялись 15 августа. По данным пресс-службы Кремля, на них стороны обсудили протесты в Белоруссии. Отмечалось, что оба лидера выразили уверенность в скорой нормализации положения в республике.

С 9 августа в стране прошли выборы президента, на которых в 6 раз победил Александр Лукашенко. Сразу после голосования в Белоруссии начались протесты, погиб один человек, были задержаны тысячи манифестантов.