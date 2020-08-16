  • $ 73.22 ↓
  • € 86.41 ↓

Путин пообещал Лукашенко помощь в случае внешней угрозы

12:04, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
Путин пообещал Лукашенко помощь в случае внешней угрозы
12:04, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
150
0
#Владимир Путин\n#Белоруссия\n#власть\n#акции протеста\n#Александр Лукашенко\n#переговоры
Фото: twitter.com/rusplt
150
0

Речь шла о ранее заключенных соглашениях между двумя странами.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о помощи в случае военной угрозы извне. Об этом белорусский президент заявил на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны, сообщает РБК со ссылкой на БелТА.

Также Лукашенко указал, что положение в стране подходит под пункты в рамках договоров Союзного государства и ОДКБ о военной помощи.

Кроме того, он рассказал о беседе с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. При этом Александр Лукашенко отметил высокую степень осведомленности российского коллеги о ситуации в республике.

Напомним, телефонные переговоры Лукашенко и Путина состоялись 15 августа. По данным пресс-службы Кремля, на них стороны обсудили протесты в Белоруссии. Отмечалось, что оба лидера выразили уверенность в скорой нормализации положения в республике.

С 9 августа в стране прошли выборы президента, на которых в 6 раз победил Александр Лукашенко. Сразу после голосования в Белоруссии начались протесты, погиб один человек, были задержаны тысячи манифестантов.

12:04, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
150
0
#Владимир Путин\n#Белоруссия\n#власть\n#акции протеста\n#Александр Лукашенко\n#переговоры

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Похолодание в Удмуртии продолжится

15:20, 10 августа, 2020
3590

Благоустройство набережной в Ижевске, коронавирус в «Мариинке» и состояние Тима Кука: что произошло минувшей ночью

2888
08:23, 12 августа, 2020

В Удмуртии за сутки выявили 29 случаев коронавируса

2828
09:16, 15 августа, 2020

Тракторист из Удмуртии утонул в Татарстане вместе с трактором

2493
15:45, 09 августа, 2020

26 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

2344
09:08, 10 августа, 2020

Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

13:45, 09 августа, 2020
2111

Российские вузы откроют двери для студентов 1 сентября

2037
16:53, 11 августа, 2020

Лифт в московском кафе сломал шею официантке

1760
15:00, 09 августа, 2020

Путин потребовал привить от гриппа 60% россиян

1676
16:21, 10 августа, 2020

Россия открыла авиасообщение с турецкими курортами

1464
10:04, 10 августа, 2020

Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой

11:21, 13 августа, 2020
2642

Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии

2060
13:12, 09 августа, 2020

Индиец пришел домой на третий день после своих похорон

1434
15:55, 11 августа, 2020

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией 17 августа

1327
17:16, 12 августа, 2020

Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися: явка превысила 54%

1149
15:20, 09 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
5610

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5494

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5927

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5437

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5552

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12471

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10459

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
8039

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15320

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13564

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13568

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20696