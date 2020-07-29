СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

Информацию пока не подтвердили в правоохранительных органах республики.



Минск. Белоруссия. Боевики иностранной частной военной компании задержаны под Минском. Об этом сообщило агентство БЕЛТА, официального подтверждения данной информации пока нет.

По данным агентства, правоохранительные органы республики провели операцию в ночь на 29 июля, захвачены 32 человека.

Как пишет РБК, подтверждения или опровержения этой информации журналистам не удалось получить ни в Следственном комитете Белоруссии, ни в МВД страны.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявлял, что его противники готовы вывести на площади группы специально подготовленных боевиков. А об угрозе засылки в Белоруссию бойцов иностранных ЧВК президент говорил, выступая перед военнослужащими в конце июля.