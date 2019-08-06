Итоги дня: ливень, поваленные в Ижевске деревья и неработающие светофоры

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главным событием вторника, 6 августа, в Удмуртии стал ливень, обрушившийся на республику. Из-за сложных погодных условий сотрудники ГИБДД даже попросили автолюбителей предпочесть общественный транспорт.

Капризы погоды нарушили работу светофоров в Ижевске, сильный ветер повалил 12 деревьев. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Азартные игры:

Руководитель офиса одного из операторов связи в Ижевске проиграл в онлайн-казино почти 1 млн рублей. Выручку компании мужчина просаживал 10 дней, потом его действия заметили.

Читающий Ижевск:

Творческие встречи и мастер-классы ждут жителей столицы Удмуртии на книжном фестивале «Читай, Ижевск!». Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября в фан-зоне парка имени Кирова.