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Итоги дня: ливень, поваленные в Ижевске деревья и неработающие светофоры

18:00, 06 августа, 2019
Итоги дня: ливень, поваленные в Ижевске деревья и неработающие светофоры
18:00, 06 августа, 2019
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#Ижевск\n#погода\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главным событием вторника, 6 августа, в Удмуртии стал ливень, обрушившийся на республику. Из-за сложных погодных условий сотрудники ГИБДД даже попросили автолюбителей предпочесть общественный транспорт.

Капризы погоды нарушили работу светофоров в Ижевске, сильный ветер повалил 12 деревьев. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Азартные игры:

Руководитель офиса одного из операторов связи в Ижевске проиграл в онлайн-казино почти 1 млн рублей. Выручку компании мужчина просаживал 10 дней, потом его действия заметили.

Читающий Ижевск:

Творческие встречи и мастер-классы ждут жителей столицы Удмуртии на книжном фестивале «Читай, Ижевск!». Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября в фан-зоне парка имени Кирова.

18:00, 06 августа, 2019
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#Ижевск\n#погода\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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