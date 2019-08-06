Водителям Удмуртии из-за непогоды рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями поваленных деревьев.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистам Удмуртии рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Сложные погодные условия могут привести к затруднениям на дорогах. Водителям советуют проявлять повышенную осторожность, держать дистанцию, избегать маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Жители Ижевска успели поделиться в соцсетях фотографиями поваленных деревьев.