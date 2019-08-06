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Водителям Удмуртии из-за непогоды рекомендуют пересесть на общественный транспорт

11:41, 06 августа, 2019
Анна Торхова
Водителям Удмуртии из-за непогоды рекомендуют пересесть на общественный транспорт
11:41, 06 августа, 2019
Анна Торхова
86
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#соцсети\n#фотография
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
86
0

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями поваленных деревьев.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистам Удмуртии рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Сложные погодные условия могут привести к затруднениям на дорогах. Водителям советуют проявлять повышенную осторожность, держать дистанцию, избегать маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Жители Ижевска успели поделиться в соцсетях фотографиями поваленных деревьев.

 
 

 

 
11:41, 06 августа, 2019
Анна Торхова
86
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#соцсети\n#фотография

 

 

 


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