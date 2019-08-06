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Жители Ижевска сообщили о 12 поваленных непогодой деревьях

13:58, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
Жители Ижевска сообщили о 12 поваленных непогодой деревьях
13:58, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Ижевске
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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9 из них служба благоустройства уже убрала.

Ижевск. Удмуртия. Городские службы в Ижевске продолжают бороться с последствиями непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Так, за 2 дня в Службу благоустройства и дорожного хозяйства поступило 12 обращений о падении деревьев на проезжую часть и пешеходные дорожки.  По состоянию на 12:00 6 августа убрано 9 деревьев.

«В ближайшие дни все упавшие деревья будут распилены и вывезены подрядными организациями», - уточняется в сообщении пресс-службы.

Также из-за дождя возникли неполадки в работе светофоров. Как сообщают жители Ижевска, некоторые улицы города затопило, и там возникли небольшие пробки: на Чугуевского и Карла Маркса, на перекрёстке Карла Маркса и Либкнехта.  

«Скопления воды в традиционных местах подтоплений оперативно устраняются. Основная причина их образования – засорение ливневых решеток случайным мусором», - поясняется на сайте администрации.

По вопросам неработающей ливневки, упавших деревьев ижевчане круглосуточно могут обратиться:

- в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона - 998-072;

- в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.

13:58, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
421
0
#Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Ижевске

 

 

 


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