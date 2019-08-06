Жители Ижевска сообщили о 12 поваленных непогодой деревьях

9 из них служба благоустройства уже убрала.

Ижевск. Удмуртия. Городские службы в Ижевске продолжают бороться с последствиями непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Так, за 2 дня в Службу благоустройства и дорожного хозяйства поступило 12 обращений о падении деревьев на проезжую часть и пешеходные дорожки. По состоянию на 12:00 6 августа убрано 9 деревьев.

«В ближайшие дни все упавшие деревья будут распилены и вывезены подрядными организациями», - уточняется в сообщении пресс-службы.

Также из-за дождя возникли неполадки в работе светофоров. Как сообщают жители Ижевска, некоторые улицы города затопило, и там возникли небольшие пробки: на Чугуевского и Карла Маркса, на перекрёстке Карла Маркса и Либкнехта.

«Скопления воды в традиционных местах подтоплений оперативно устраняются. Основная причина их образования – засорение ливневых решеток случайным мусором», - поясняется на сайте администрации.

По вопросам неработающей ливневки, упавших деревьев ижевчане круглосуточно могут обратиться:

- в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона - 998-072;

- в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.