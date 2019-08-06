Начальник офиса «Билайн» в Ижевске проиграл в онлайн-казино почти миллион рублей компании

Мужчине потребовалось на это 10 дней.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель офиса «Билайн» (ПАО «Вымпелком-Коммуникации») в Ижевске проиграл в онлайн-казино почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что в конце 2018 года обвиняемого назначили на должность руководителя офиса компании, который находится в ТРК «Петровский». В феврале этого года мужчина увлекся азартными играми и проиграл все свои деньги. Но это его не остановило, и он начал брать деньги на онлайн-казино из кассы.

«Ежедневно все поступившие в кассу офиса денежные средства передаются инкассаторам. Для того, чтобы не заметили пропажу денег, руководитель офиса под различными предлогами уклонялся от сдачи выручки», - говорится в сообщении.

Однако в офисе была проведения инвентаризация, после которой организация недосчиталась более 900 тыс. рублей. Эти деньги мужчина умудрился проиграть за 10 дней.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.